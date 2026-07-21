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Газета.ру

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Трамп: США нанесут удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана

Трамп: США нанесут удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон далек от завершения военной операции в Иране. Кроме того, он сообщил, что ВС США могут атаковать объект, который Тегеран, предположительно, использует для разработки ядерного оружия.

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