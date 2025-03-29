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Сафин будет тренером Рублева во время грунтового сезона

Сафин будет тренером Рублева во время грунтового сезона

Двукратный чемпион «Больших шлемов» войдет в команду Рублева на время грунтового сезона. Их первым совместным турниром станет «Мастерс» в Монте-Карло.

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