Выступления известных фольклорных коллективов и сказочные спектакли ждут гостей «Московской Масленицы»

Фестиваль «Московская Масленица» на своих 29 площадках приглашает отведать блинов и послушать музыку, вместе спеть, поучаствовать в традиционных русских забавах и даже пуститься в пляс, а еще поиграть в веселые игры с героями русских народных сказок.
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