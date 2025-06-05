Как я Бонусные рубли от ВТБ "получал"

Я прочитал пост JokerDi и захотел поделиться похожей историей. В сентябре 2024 года я увидел интересную акцию от ВТБ под названием «Получите бонус 20 000 рублей за регулярные покупки по кредитной карте ВТБ».
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