Анжела Якубовская
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Анжела Якубовская

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О концепции Второй Всемирной Общественной Ассамблеи рассказали в Москве

О концепции Второй Всемирной Общественной Ассамблеи рассказали в Москве

  Первый пресс-завтрак, открывший серию встреч с представителями средств массовой информации в рамках подготовки Второй Всемирной Общественной Ассамблеи «Новый мир: ценности, которые объединяют», состоялся 21 июля 2026 года в московской штаб-квартире Ассамблеи Народов Мира.

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Павел Искосков
Деньги на ветер.
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