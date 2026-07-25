О концепции Второй Всемирной Общественной Ассамблеи рассказали в Москве

Первый пресс-завтрак, открывший серию встреч с представителями средств массовой информации в рамках подготовки Второй Всемирной Общественной Ассамблеи «Новый мир: ценности, которые объединяют», состоялся 21 июля 2026 года в московской штаб-квартире Ассамблеи Народов Мира.