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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин без очков в 3-м матче подряд: 2 броска, 2 хита за 13:57 с «Рейнджерс». У него 0+1 в 4 играх

Капитан « Вашингтона » Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче НХЛ с « Рейнджерс » (3:1).

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