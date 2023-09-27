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В Пентагоне признали отсутствие развёрнутого производства гиперзвукового оружия в США

В Пентагоне признали отсутствие развёрнутого производства гиперзвукового оружия в США

Соединенные Штаты не имеют гиперзвукового оружия, но надеются получить его в ближайшее время. Как заявил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант, в планах Пентагона развернуть производство гиперзвуковых ракет в течение года.

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