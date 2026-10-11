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Спорт Уик-Энд

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Рекордный год встреч. «Динамо» Махачкала - «Зенит». Как это было

Рекордный год встреч. «Динамо» Махачкала - «Зенит». Как это было

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа С, 4-й тур. Каспийск, стадион «Анжи-Арена». 14 октября. 18.30 В домашнем для «Зенита» матче этих соперников в текущем розыгрыше Кубка России петербуржцы выиграли с крупным счётом 3:0.

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