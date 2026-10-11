Рекордный год встреч. «Динамо» Махачкала - «Зенит». Как это было

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа С, 4-й тур. Каспийск, стадион «Анжи-Арена». 14 октября. 18.30 В домашнем для «Зенита» матче этих соперников в текущем розыгрыше Кубка России петербуржцы выиграли с крупным счётом 3:0.