Ольга Орлова отреагировала на критику по поводу "голой" вечеринки Ивлеевой

Певица и телеведущая Ольга Орлова, которая выложила в соцсетях довольно много контента со скандальной «голой» вечеринки, устроенной блогершей Анастасией Ивлевой, отреагировала на критику по поводу участия в мероприятии .
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