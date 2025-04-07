"Почему мы должны отдавать, когда самим не хватает?!": После слов Бастрыкина прозвучал крик души. Поплавская сказала всё прямо

Лариса Поплавская

Поступки этих мигрантов не людские, а просто свинские, нет никакого желания жалеть их, помогать.... Вместо сострадания большое желание гнать их и крышевателей самой поганой метлой и плевать на из обиды. Как в бизнесе: ничего личного, но законы, традиции, уважение к тем, кто протянул руку помощи соблюдаться просто обязаны. Нет? до свидания. Пора усвоить: мы никому не должны. На чужой каравай-рот не разевай. По моему надо начать стрелять этих лобистов. Они совсем всякий страх и совесть потеряли. Во всякой доброте должна быть мудрость, а у наших продажных шкур открытое предательство Родины, воровство с наглой рожей, полное чувство безнаказанности. Запретить все анклавы, объявив их террористами и диверсантами. Не хотят дружить по человечески, для прогибаться под всякими узбеками, таджиками. Пусть сначала станут людьми, перед тем как без намордника в люди выходить. Не осталось для них хороших слов ( не говорите, что среди них тоже есть хорошие) нет их , потому как их хамское руководство принуждает их быть такими наглыми хамами. Делают все для уничтожения своего народа и уничтожения нашего. Зачем их приглашают на наши праздники, чтобы испортить их??? Их руководство пусть научится себя вести прежде чем заслужить приглашение. Когда уже наше руководство заставит уважать наш народ. Одно дело решить какие-то вопросы, а на праздниках им делать нечего. Будут они еще свои законы устанавливать. То им Новый год не нужен, то не так оделся........... Пошли бы они все.......... эти нужные, незаменимые, нас кормящие, нас обворовывающие, обжирающие и обсирающие