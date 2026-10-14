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Рязанские новости

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В Сасово столкнулись «Мерседес» и «Лада Гранта»

В Сасово столкнулись «Мерседес» и «Лада Гранта»

В Рязанской области произошло ДТП. В результате столкновения «Мерседеса» и «Лады Гранты» травмы получили оба водителя, им потребовалась медицинская помощь.

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