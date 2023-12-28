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Обратная вакцина и "чтение" мыслей: достижения науки в 2023 году

Обратная вакцина и "чтение" мыслей: достижения науки в 2023 году

Global Look Press Окончательное секвенирование Y-хромосомы, лекарство от болезни Альцгеймера, "обратная вакцина" в борьбе с аутоиммунными заболеваниями, новый механизм работы ДНК, искусственный интеллект, читающий мысли, и прибор для восстановления мозга после инсульта — это далеко не полный список научных открытий, сделанных в уходящем году.

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