Обратная вакцина и "чтение" мыслей: достижения науки в 2023 году

Global Look Press Окончательное секвенирование Y-хромосомы, лекарство от болезни Альцгеймера, "обратная вакцина" в борьбе с аутоиммунными заболеваниями, новый механизм работы ДНК, искусственный интеллект, читающий мысли, и прибор для восстановления мозга после инсульта — это далеко не полный список научных открытий, сделанных в уходящем году.