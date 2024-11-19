«Вердер» покинул твиттер: «Маск использует сеть в качестве политического оружия, высказывает трансфобные и антисемитские взгляды и распространяет теории заговора»

Немецкий клуб объявил об уходе из социальной сети X. Ранее такое же решение принял «Санкт-Паули». «Руководство «Вердера» приняло решение о том, что зелено-белые покинут социальную сеть X (бывший Twitter).
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