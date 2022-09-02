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Совбез ООН готов выслушать Зеленского, если тот прибудет на Генассамблею

Совбез ООН готов выслушать Зеленского, если тот прибудет на Генассамблею

Совет Безопасности ООН готов выслушать президента Украины Владимира Зеленского, если тот сможет посетить неделю высокого уровня Генассамблеи, заявил журналистам Николя де Ривьер, постпред Франции, которая в сентябре председательствует в Совбезе.

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