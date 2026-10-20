Суд Дзержинского района Нижнего Тагила признал виновными троих сотрудников газовой службы и собственницу квартиры, в которой произошел взрыв газа 1 августа 2024 года.
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