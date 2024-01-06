Афиногенов не согласен с решением НХЛ не вызывать Овечкина на Матч звезд

Бывший нападающий сборной России и "Баффало Сэйбрз" Максим Афиногенов не согласился с решением Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не вызывать форварда "Вашингтона" Александра Овечкина на Матч звезд, передает "Чемпионат".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии