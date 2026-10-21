Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков был осужден за взяточничество и мошенничество на 16 лет и 11 месяцев колонии строгого режима, сумма взяток превысила 136 млн рублей.
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