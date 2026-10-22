Иран в своем арсенале имеет боеприпас, превосходящий по мощности американскую «мать всех бомб», заявил представитель МВД Ирана Али Зейниванд в ответ на сообщение о том, что США могут использовать самую мощную неатомную бомбу в своем арсенале в случае возобновления ударов по Ирану.
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