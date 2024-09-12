Вэнс: план Трампа по Украине предусматривает создание демилитаризованной зоны

Москве будут предоставлены гарантии нейтралитета Киева План кандидата в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта предполагает создание демилитаризованной зоны по нынешней линии разграничения между Россией и Украиной, а также предоставление РФ гарантий нейтрального статуса Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии