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Петербургский дневник

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Вэнс: план Трампа по Украине предусматривает создание демилитаризованной зоны

Вэнс: план Трампа по Украине предусматривает создание демилитаризованной зоны

Москве будут предоставлены гарантии нейтралитета Киева План кандидата в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта предполагает создание демилитаризованной зоны по нынешней линии разграничения между Россией и Украиной, а также предоставление РФ гарантий нейтрального статуса Украины.

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