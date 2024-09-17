Праздники и традиции 17 сентября: День памяти епископа Вавилы, трёх отроков и иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» Ольга Вайленко17 сентября в православной традиции является особенным днем, когда верующие вспоминают двух значимых событий.
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