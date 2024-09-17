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Праздники и традиции 17 сентября: День памяти епископа Вавилы, трёх отроков и иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»

Праздники и традиции 17 сентября: День памяти епископа Вавилы, трёх отроков и иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»

Праздники и традиции 17 сентября: День памяти епископа Вавилы, трёх отроков и иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» Ольга Вайленко17 сентября в православной традиции является особенным днем, когда верующие вспоминают двух значимых событий.

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Комментарии
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Сергей Иовенко
А это и есть купина неопалимая, трогать и нюхать не рекомендуется, посему как в местах прикосновения на коже образуются волдыри.
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6 час.

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