Мэрия Рязани обязали выделить деньги на охрану школы № 20

Установлено, что школа не заключила договор с охранной организацией, а образовательное учреждение охраняют гардеробщицы и охранники без спецсредств для охраны и защиты от «возможных преступных посягательств».
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