"Отобрать у нее и у ее родственников". Вот так теперь выбивают все у чиновников-взяточников

И

Искандер

С одной стороны - командующий 58й армией генерал Иван Попов, находящийся в 2х км от передовой. С другой - заместитель министра обороны "генерал" Тимур Иванов, не вылезающий из заграницы и "недружественных" стран, вдохновенно ворующий на содержание своей шлюхи. С одной стороны - орден Кутузова; орден Мужества; орден «За военные заслуги»; медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с мечами; медаль Жукова генерала Попова. С другой - мешок железок Иванова (включая французский орден «За заслуги»), который приволокли в суд его адвокаты. Задумаешься...