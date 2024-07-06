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"Отобрать у нее и у ее родственников". Вот так теперь выбивают все у чиновников-взяточников

"Отобрать у нее и у ее родственников". Вот так теперь выбивают все у чиновников-взяточников

Одно дело декларировать, что надо отбирать недвижимость даже у родственников проворовавшегося чиновника, а другое дело - исполнить это на практике.

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И
Искандер
С одной стороны - командующий 58й армией генерал Иван Попов, находящийся в 2х км от передовой. С другой - заместитель министра обороны &quot;генерал&quot; Тимур Иванов, не вылезающий из заграницы и &quot;недружественных&quot; стран, вдохновенно ворующий на содержание своей шлюхи.  С одной стороны - орден Кутузова; орден Мужества; орден «За военные заслуги»; медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с мечами; медаль Жукова генерала Попова. С другой - мешок железок Иванова (включая французский орден «За заслуги»), который приволокли в суд его адвокаты. Задумаешься...
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