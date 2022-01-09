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Стоит ли ждать прогресса в Женеве? Комментарий Георгия Бовта

Стоит ли ждать прогресса в Женеве? Комментарий Георгия Бовта

В понедельник, 10 января, там стартуют переговоры Россия — США. Если уж нас собираются поставить в один ряд с Кубой, Ираном, Северной Кореей и Сирией, то логика будет закольцована, считает политологНакануне переговоров 10 января Москва и Вашингтон обозначили непримиримые позиции! За день до российско-американских консультаций по безопасности в Женеве в зарубежных СМИ со ссылкой на Белый дом появились детали возможных санкций в отношении Москвы в случае, как было сказано, «вторжения на Украину».

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