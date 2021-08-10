Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Дементьев
    Так уже ФНБ разворовывают. Грефу Сбер купили за два с лишним триллиона. Теперь Ротенберги долю просят для строительст...Кем заселять «гор...
  • Александр Дементьев
    В Казахстане построили. Укатали и вылизали все трассы, улицы , переулки, дворы и тротуары. А в России - когда рак на...Кем заселять «гор...
  • Александр Лисовский
    Ну да ! У нас сейчас большая часть населения живёт на выживание и что то не видно , что бы их энергетический потенциа...Кем заселять «гор...

Россия сделала ход по Курилам: освоением займется международное сообщество

Россия сделала ход по Курилам: освоением займется международное сообщество

Влад Серов Японские политологи очень красиво бегают теперь по потолку в панике и негодовании одновременно: Россия без особого труда оседлала их любимую лошадку, и теперь гордые самураи из Токио могут внезапно оказаться в очень глупом положении!.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Александр
Пиндосам только это и нужно. С Запада - обложили. А на Восток - сами пригласили. Сидим в тесном кругу! Как неожиданно и приятно!
Майер Арманов
США на это не пойдут, т.к. Япония ее верный союзник, а вот Китай всегда пожайлуста. Ему уже и Сибирь предложили осваивать.

Картина дня

наверх