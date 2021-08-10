Россия сделала ход по Курилам: освоением займется международное сообщество

Влад Серов Японские политологи очень красиво бегают теперь по потолку в панике и негодовании одновременно: Россия без особого труда оседлала их любимую лошадку, и теперь гордые самураи из Токио могут внезапно оказаться в очень глупом положении!.
Влад Серов Японские политологи очень красиво бегают теперь по потолку в панике и негодовании одновременно: Россия без особого труда оседлала их любимую лошадку, и теперь гордые самураи из Токио могут внезапно оказаться в очень глупом положении!.
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