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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Максим Огарков начнет сезон-24/25 вместе с основной командой МБА-МАИ

Предстоящий сезон станет для Максима четвертым в системе МБА. На счету Огаркова 109 матчей, он становился серебряным призером первенства ДЮБЛ и Единой молодежной Лиги ВТБ.

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