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В Омске школьникам пообещали крупную сумму денег и они сожгли вертолет

В Омске школьникам пообещали крупную сумму денег и они сожгли вертолет

Двое школьников из Омска сожгли вертолет на местной авиабазе, неизвестные пообещали им крупную сумму денег за поджог.

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