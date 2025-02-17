Большунова лишили флага РФ для его же удобства — организаторы лыжной гонки

Российский флаг трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова убрали из протокола ради удобства самого спортсмена, заявили организаторы ежегодной массовой лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic в итальянском Южном Тироле, 17 февраля сообщает ТАСС.
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