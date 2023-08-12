Всю жизнь у родителей отговорка: «Ну ты же не одна в семье!»

М

Макс

Не она одна такая! У меня сотрудник - хороший парень, и сестра у него есть младшая. Так же не одни в семье были. Все по минимуму! Когда начал работать предки пытались выяснить его оклад и доход. Сами препы в ВУЗе средней руки были, но как говорили сами - совсем не зажиточные! У них же дети! Требовали, чтобы он валил все в общий котел. Мы помогли парню со служебной малосемейкой. Потом и сестра к нему сбежала. Хоть что-то смогли на его зарплату себе позволить. Есть стали досыта, приоделись, отдыхать стали ездить. Предки в автокатастрофу попали. Когда ребята стали разгребать хлам в квартире, нашли пару коробок с золотыми украшениями. На жилье хорошее хватило! И осталось еще! Для кого предки копили? Если бы не несчастье, то ребята так бы сами и кувыркались! Да им бы еще и мозг пилили, что они за свое "очень счастливое детство" предкам должны! Явление не редкое!