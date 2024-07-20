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Окпосо привез Кубок Стэнли в Сент-Пол. Трофей прибыл с опозданием из-за глобального сбоя систем Microsoft

Окпосо привез Кубок Стэнли в Сент-Пол. Трофей прибыл с опозданием из-за глобального сбоя систем Microsoft

Трофей прибыл в Миннесоту из Сент-Луиса с опозданием в связи с глобальным сбоем в работе IT-систем Microsoft, затронувшего авиакомпании.

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