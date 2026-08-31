Начало школы становится серьезным изменением в жизни ребенка. Еще недавно большую часть дня он проводил рядом с родителями или другими близкими взрослыми, а теперь должен несколько часов находиться в незнакомой обстановке и самостоятельно справляться с множеством новых ситуаций.