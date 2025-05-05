Дептранс: на месте взрыва газа в Москве сохраняются дорожные перекрытия

Вечером в минувшее воскресенье, 4 мая, на юго-западе Москвы произошёл взрыв в жилом доме. В результате загорелись несколько квартир, между восьмым и девятым этажами частично обрушились перекрытия и кровля.
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