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Мода и Шоу-бизнес

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Лидер группы «Звери» подал в суд после отмены концерта в Твери

Лидер группы «Звери» подал в суд после отмены концерта в Твери

«Причиной отмены стало заявление министра о неоднозначной позиции артиста. Билык в иске указывает, что данная формулировка не имеет юридической обоснованности и наносит ущерб его репутации», — передает SHOT.

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