Лидер группы «Звери» подал в суд после отмены концерта в Твери

«Причиной отмены стало заявление министра о неоднозначной позиции артиста. Билык в иске указывает, что данная формулировка не имеет юридической обоснованности и наносит ущерб его репутации», — передает SHOT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии