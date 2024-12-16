Новогодние каникулы в России продлятся 11 дней. Как сообщила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина, отдыхать россияне будут с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно, сообщает агентство РИА Новости.