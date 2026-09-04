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Нижегородская правда

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Правда или ложь: в Нижегородской области нашествие летучих мышей?

Правда или ложь: в Нижегородской области нашествие летучих мышей?

Жители региона массово жалуются на рекордное количество летучих мышей. Хищники проникают в квартиры через окна, балконы и двери, появляются в подъездах и у входов в здания, а также кружат возле домов.

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