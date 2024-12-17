Брэд Питт ответил на предложение воссоединиться с Анджелиной Джоли для съёмок

В Голливуде разгорелись страсти вокруг бывшей звездной пары Брэда Питта и Анджелины Джоли. Знаменитый актер отклонил предложение сняться в новом фильме вместе с бывшей супругой, несмотря на щедрый гонорар в 60 миллионов долларов.
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