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Историк Лурье объяснил уникальную градостроительную роль Казанского собора

Историк Лурье объяснил уникальную градостроительную роль Казанского собора

Казанский собор сочетает традиции православного храмостроения, задачи планировки Петербурга и авторский стиль архитектора Андрея Воронихина, рассказал историк Лев Лурье, сообщает газета «Известия» .

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