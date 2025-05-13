Часть Новосибирска осталась без электроснабжения из-за аварии

Высоковольтная электрическая вышка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dongfang Ночью 13 мая в центре Новосибирска, на пересечении Красного проспекта и Ядринцевской, произошло повреждение кабельной линии электропередачи.
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