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5koleso.ru

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Представлен обновленный Volvo XC40: популярному кроссоверу подправили внешность и добавили поддержку ИИ

Volvo XC40 остается одним из самых успешных продуктов шведской марки. Видимо, по этой причине компания не стала его менять кардинально, сохранив практически все значимые особенности кроссовера.

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