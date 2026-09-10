Представлен обновленный Volvo XC40: популярному кроссоверу подправили внешность и добавили поддержку ИИ

Volvo XC40 остается одним из самых успешных продуктов шведской марки. Видимо, по этой причине компания не стала его менять кардинально, сохранив практически все значимые особенности кроссовера.
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