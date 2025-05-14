ИБ-эксперт Хлебунов: 93% проукраинских DDoS-атак в майские пришлись на телеком

Подавляющее большинство DDoS-атак проукраинских хакеров (93%), которые проводились на Россию в период майских праздников (с 28 апреля по 10 мая), были направлены на телеком, а именно операторов связи и интернет-провайдеров.
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