Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Карлсон назвал стимул стран отказаться от доллара

Карлсон назвал стимул стран отказаться от доллара

Соединенные Штаты используют доллар в качестве оружия. Об этом в интервью RT заявил американский журналист Такер Карлсон.

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Taurus Zmei

" Предел государственного долга страны, как следует из данных минфина, установлен законом на уровне 41 триллиона 103 миллиардов долларов." - а что потом? Продлят?