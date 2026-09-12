Карлсон назвал стимул стран отказаться от доллара

Соединенные Штаты используют доллар в качестве оружия. Об этом в интервью RT заявил американский журналист Такер Карлсон.
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