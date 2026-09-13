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Праздники 14 сентября: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

Праздники 14 сентября: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

С новым годом! 7535-м от Сотворения мира. Ведь, как считалось некоторыми, мир был сотворен 1 сентября 5509 года до н.

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