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Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Море волнуется раз»

Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Море волнуется раз»

Это картина Николая Хомерики про двух влюбленных. При этом фаворитами фестиваля считались «Капитан Волконогов бежал» наряду с «Медеей» и якутской драмой «Нуучча»Фильм «Море волнуется раз» Николая Хомерики получил главный приз на «Кинотавре».

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