Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Море волнуется раз»

Это картина Николая Хомерики про двух влюбленных. При этом фаворитами фестиваля считались «Капитан Волконогов бежал» наряду с «Медеей» и якутской драмой «Нуучча»Фильм «Море волнуется раз» Николая Хомерики получил главный приз на «Кинотавре».