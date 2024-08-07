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Александр Дудчак: Ничего личного, просто бизнес: Запад не горит желанием тратить деньги на восстановление Украины

Александр Дудчак: Ничего личного, просто бизнес: Запад не горит желанием тратить деньги на восстановление Украины

Как интересно! Оказывается, «страны Запада не горят желанием тратить деньги своих граждан на восстановление Украины», пишет бывший операционный директор USAID Макс Приморац в статье для Wall Street Journal.

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