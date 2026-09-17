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Царьград

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В Орловской области столкновение с Range Rover привело к гибели двух человек

В Орловской области столкновение с Range Rover привело к гибели двух человек

На трассе Орел - Тамбов, в Ливенском районе Орловской области, случилось серьезное ДТП. В результате столкновения автомобилей Lada и Range Rover погибли водитель и пассажир Lada.

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