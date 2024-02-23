Mecides — китайские реплики знаменитых машин

Китайская компания Mecides предлагает компактные электрокары, похожие на знаменитые автомобили. В последние годы китайские автопроизводители добились успехов в избавлении от стереотипа подражателя, внедряя оригинальные и высококачественные дизайны.
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