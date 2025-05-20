Генсек НАТО Рютте назвал беседу Путина и Трампа очень позитивным шагом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал состоявшуюся накануне телефонную беседу президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа очень позитивным шагом, информирует ТАСС.
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