Счетная палата обнаружила половину кино «Мосфильма» за балансом киностудии...

В рамках аудита за 2023-2024 годы Счетная палата обнаружила, что киностудия «Мосфильм» списала со своего баланса почти половину кинокартин, продолжив получать с них доход, пишет РБК со ссылкой на отчет ведомства.
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