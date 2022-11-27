Умер двукратный обладатель «Золотой бутсы» Фернанду Гомеш. Лучшему бомбардиру в истории «Порту» было 66

Бывший игрок «Порту» и сборной Португалии Фернанду Гомеш скончался в возрасте 66 лет. «Порту» скорбит о потере одной из величайших фигур в своей истории и выражает свои глубочайшие соболезнования семье, друзьям и всем поклонникам Фернанду Гомеша», – сообщила пресс-служба «Порту» в субботу.