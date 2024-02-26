В России предложили ввести ставки НДФЛ от 13 до 25%

В России предлагают до 25% увеличить налоги на доходы физических лиц (НДФЛ). Как выяснили «Известия» такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму главой комитета по защите конкуренции Валерием Гартунгом и лидером фракции «Справедливая Россия — За правду» с Сергеем Мироновым.