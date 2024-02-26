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В России предложили ввести ставки НДФЛ от 13 до 25%

В России предложили ввести ставки НДФЛ от 13 до 25%

В России предлагают до 25% увеличить налоги на доходы физических лиц (НДФЛ). Как выяснили «Известия» такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму главой комитета по защите конкуренции Валерием Гартунгом и лидером фракции «Справедливая Россия — За правду» с Сергеем Мироновым.

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Комментарии
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J
Juri
давно пора.больше всех будут возмущаться звёзды в трусах,поющие под фанеру,глупые блокеры(фу,слово то какое то неприятное),продажные адвокаты,либерастия всех мастей и.т.д.
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14 час.

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