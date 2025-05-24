В Калининграде признали необходимость переноса мусороперегрузочной станции

Необходимость переноса мусороперегрузочной станции, расположенной в Калининграде на улице Туруханской, признало после многочисленных жалоб жителей министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области, сообщает 23 мая интернет-издание Rugrad.
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